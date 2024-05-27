Обновление iOS 18 должно выйти в сентябре 2024 года.

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что iOS 18 обещает стать значительным обновлением, возможно, одним из самых крупных в истории компании Apple. Новый отчет дает дополнительные сведения о том, чего мы можем ожидать, когда программное обеспечение будет официально представлено в следующем месяце.

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Вот более подробный обзор ожидаемых функций iOS 18:

1. Транскрибация голосовых заметок



Транскрибация голосовых заметок в текст с помощью ИИ становится стандартной функцией, примером которой может служить приложение Google Pixel Recorder. Как сообщается, эта функция появится и в iOS 18. Возможно, она будет интегрирована непосредственно в приложение Голосовые заметки, входящее в состав iOS.

2. Ретушь фотографий



Инструменты редактирования с генеративным ИИ, такие как в Samsung Galaxy S24, познакомили нас с расширенными возможностями ретуширования фотографий. Среди ожидаемых функций – перемещение или стирание объектов и оптимизация цветов.

3. Улучшенный поиск



Поиск в iOS 18 и macOS 15 станет быстрее и надежнее благодаря усовершенствованиям ИИ. Возможно, мы увидим результаты поиска из большего количества приложений и улучшенную поддержку запросов.

4. Автоматические ответы



Ожидается, что интеллектуальные ответы ИИ станут новой функцией в приложениях Apple Mail и Apple Messages, которая поможет пользователям создавать ответы. Эти предложения, созданные искусственным интеллектом, можно будет просматривать и редактировать перед отправкой, сохраняя контроль пользователя над общением.

5. Siri



Siri должна стать более разговорчивой и человекоподобной в своих ответах. Основываясь на обширных языковых моделях Apple, Siri будет обеспечивать более естественное звучание, повышая удобство использования виртуального помощника.

6. Эмодзи с ИИ



Ещё одна новая функция – генератор эмодзи, созданный искусственным интеллектом. Этот инструмент будет мгновенно создавать пользовательские эмодзи на основе набранного пользователем текста, гарантируя, что пользователи всегда будут иметь идеальные эмодзи для своих сообщений.

7. Персонализация главного экрана



iOS 18 позволит более гибко настраивать домашний экран. Пользователи смогут располагать ярлыки приложений в произвольном порядке, а не только в виде сетки, и подбирать их цвета под определенную тему, предлагая более персонализированный интерфейс.