Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что iOS 18 обещает стать значительным обновлением, возможно, одним из самых крупных в истории компании Apple. Новый отчет дает дополнительные сведения о том, чего мы можем ожидать, когда программное обеспечение будет официально представлено в следующем месяце.
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Вот более подробный обзор ожидаемых функций iOS 18:
- 1. Транскрибация голосовых заметок
Транскрибация голосовых заметок в текст с помощью ИИ становится стандартной функцией, примером которой может служить приложение Google Pixel Recorder. Как сообщается, эта функция появится и в iOS 18. Возможно, она будет интегрирована непосредственно в приложение Голосовые заметки, входящее в состав iOS.
- 2. Ретушь фотографий
Инструменты редактирования с генеративным ИИ, такие как в Samsung Galaxy S24, познакомили нас с расширенными возможностями ретуширования фотографий. Среди ожидаемых функций – перемещение или стирание объектов и оптимизация цветов.
- 3. Улучшенный поиск
Поиск в iOS 18 и macOS 15 станет быстрее и надежнее благодаря усовершенствованиям ИИ. Возможно, мы увидим результаты поиска из большего количества приложений и улучшенную поддержку запросов.
- 4. Автоматические ответы
Ожидается, что интеллектуальные ответы ИИ станут новой функцией в приложениях Apple Mail и Apple Messages, которая поможет пользователям создавать ответы. Эти предложения, созданные искусственным интеллектом, можно будет просматривать и редактировать перед отправкой, сохраняя контроль пользователя над общением.
- 5. Siri
Siri должна стать более разговорчивой и человекоподобной в своих ответах. Основываясь на обширных языковых моделях Apple, Siri будет обеспечивать более естественное звучание, повышая удобство использования виртуального помощника.
- 6. Эмодзи с ИИ
Ещё одна новая функция – генератор эмодзи, созданный искусственным интеллектом. Этот инструмент будет мгновенно создавать пользовательские эмодзи на основе набранного пользователем текста, гарантируя, что пользователи всегда будут иметь идеальные эмодзи для своих сообщений.
- 7. Персонализация главного экрана
iOS 18 позволит более гибко настраивать домашний экран. Пользователи смогут располагать ярлыки приложений в произвольном порядке, а не только в виде сетки, и подбирать их цвета под определенную тему, предлагая более персонализированный интерфейс.