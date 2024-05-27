Существенные изменения затронут iPhone 16 Pro.

Еще несколько лет назад смартфоны iPhone Apple оснащались одинаковыми 12-мегапиксельными сенсорами камер. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Будущие модели теперь могут похвастаться основным 48-мегапиксельным сенсором, дополненным одним или двумя 12-мегапиксельными датчиками. Однако новый отчет указывает на то, что предстоящий iPhone 16 Pro Max представит новый основной сенсор наряду со значительно усовершенствованной камерой Ultra Wide.

Согласно отчету MacRumors, пользователь Weibo OvO Baby Sauce OvO сообщил, что основная камера iPhone 16 Pro Max заменит нынешний сенсор на Sony IMX903, сохранив при этом 48-мегапиксельное разрешение съёмки.

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В отличие от топовой модели, в более компактном iPhone 16 Pro по-прежнему будет использоваться сенсор Sony IMX803, идентичный тому, что установлен в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако обновление камеры Ultra Wide затронет обе модели Pro.

Creative Bloq также сообщает о дополнительных грядущих изменениях, которые затронут все три камеры iPhone 16 Pro и Pro Max, а также двойные камеры iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Эти изменения связаны с переработанным объективом, направленные на уменьшение бликов.