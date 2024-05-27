Соответственно, она будет стоить существенно дороже.

Грядущая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащена монолитным процессором GB202 на архитектуре Blackwell, как сообщает инсайдер Kopite7kimi.

Графический процессор NVIDIA GB202 Blackwell станет основой топовой видеокарты GeForce RTX 5090. Ранние спецификации указывают на наличие до 192 потоковых мультипроцессоров (SM), что потенциально соответствует 24 567 ядрам CUDA, если сохранится стандартная конфигурация 128 ядер на SM.

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Несмотря на то, что NVIDIA перешла на чиплеты в своих AI чипов, таких как B100 и B200, похоже, что компания предпочитает сохранять монолитные корпуса для потребительских GPU. Сообщается, что графический процессор GB202 имеет вдвое больше SM и ядер, чем GB203, более компактный чип, предназначенный для GeForce RTX 5080. Такая существенная разница, скорее всего, приведет к значительному разрыву в производительности между двумя картами, и RTX 5090 окажется гораздо мощнее и дороже.

Что касается самого GPU GB202, то его монолитный дизайн интригует, но остаются предположения о возможной архитектуре.

Возвращаясь к GeForce RTX 5090, многочисленные отчеты указывают на возможность 512-битного интерфейса. Кроме того, есть сведения о разработке нового решения для охлаждения и печатной платы для этой высокопроизводительной карты.