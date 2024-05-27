Операционную систему получат все смартфоны, начиная с iPhone XR.

Грядущая iOS 18 вызывает большой ажиотаж, в первую очередь благодаря ожидаемым улучшениям в утилитах искусственного интеллекта и визуальным обновлениям. Несмотря на отставание Apple от конкурентов, новые функции обещают существенные улучшения операционной системы. В частности, платформа претерпевает значительные изменения, включая модернизацию домашнего экрана, который оставался практически неизменным с момента создания iPhone. Сообщается, что в iOS 18 пользователи получат возможность перекрашивать иконки приложений.

Ключевым визуальным обновлением в iOS 18 станет возможность размещать иконки приложений в любом месте главного экрана. В настоящее время пользователи iPhone могут только переставлять иконки, не имея возможности создавать пустые места на экране. Кроме того, Apple вводит возможность изменять цвет иконок приложений прямо на главном экране, тем самым приближаясь к Android, в частности к телефонам Google Pixel.

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На устройствах Google Pixel с последним обновлением Android пользователи могут сами настраивать цвет иконок приложений так, чтобы он гармонировал с их обоями, а Google даже предлагает свои собственные цветовые рекомендации. Похоже, что Apple намерена применить аналогичную стратегию.

Этот сдвиг в сторону большей персонализации знаменует собой значительные перемены для Apple, компании, которая исторически сопротивлялась подобным изменениям с момента дебюта iPhone на рынке.

В дополнение к этим визуальным изменениям Apple планирует усовершенствовать свои стоковые приложения, добавив в них новые функции. Есть предположение, что на процесс настройки цвета повлияет искусственный интеллект. По последним данным, функции ИИ в iOS 18 изначально будут обозначены как настройки бета-версии.