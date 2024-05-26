Оба были выброшены владельцами как ненужные устройства.

Неожиданным образом лондонская компания по спасению имущества обнаружила необычное компьютерное устройство во время уборки дома. Эта находка поначалу озадачила команду, поскольку быстрый поиск в интернете не дал никакой полезной информации. Лишь позже было установлено, что это два сверхредких компьютера Q1 начала 1970-х годов, сообщает издание Smithsonian Magazine.

Эти грозные машины, оснащенные процессорами Intel 8008, были оборудованы встроенными экранами, клавиатурами и принтерами. Несколько дней назад они были выставлены на продажу, причем за каждый из них можно выручить более 60 000 долларов.

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По иронии судьбы, предполагаемая цена продажи в 60 000 долларов ниже первоначальной стоимости, которая, как сообщалось, в моменте составляла 90 000 долларов. В основном компьютеры Q1 использовались на объектах NASA по всей территории США, есть также подтвержденные сведения об их использовании в Европе и Азии. Однако остается неясным, относятся ли вновь обнаруженные машины к серии Q1, в которой использовался процессор Zilog Z80 вместо Intel 8008, или же оба устройства соответствуют оригинальным спецификациям процессора Q1. В своё время Intel 8008 считался передовой технологией, поэтому его цена существенно выше.