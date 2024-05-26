Помимо основной функции eGPU, BoostR также служит многофункциональной док-станцией, подобно таким продуктам, как AYANEO AG01 и ONEXGPU, выпущенным в прошлом году

На рынке внешних видеокарт (eGPU) наблюдается повышенная конкуренция, вызванная развитием технологий подключения и расширением функций, выходящих за рамки традиционных eGPU. Заметным новым участником этого рынка стала компания BoostR, представившая решение eGPU, которое соответствует спецификациям всех конкурентов, но отличается довольно низкой стартовой ценой – всего 499 долларов.

eGPU от BoostR работает на базе графического процессора Radeon RX 7600M XT, представляющего собой вершину Navi 33 на базе RDNA3, предназначенных для ноутбуков. Хотя этот графический процессор не получил широкого распространения среди производителей ноутбуков, он является популярным выбором среди поставщиков eGPU.

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Помимо основной функции eGPU, BoostR также служит многофункциональной док-станцией, подобно таким продуктам, как AYANEO AG01 и ONEXGPU, выпущенным в прошлом году. Внешняя видеокарта может похвастаться целым рядом дополнительных портов, разъемов для подключения дисплеев и даже слотом для твердотельного накопителя M.2.

Ключевой особенностью BoostR является запатентованная система охлаждения с паровой камерой, которая обеспечивает эффективное терморегулирование внутри устройства, что необходимо для чипов AMD.