Единственным, что может помешать просмотру – это облака.

Астрономы сообщают, что на рассвете 3 июня Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в удивительный парад планет, утверждает Star Walk Astronomical News, популярное приложение для планетариев.

Большинство планет будут видны невооруженным глазом, если тому будет способствовать погода. Однако на сайте Star Walk отмечается, что для наблюдения за Ураном и Нептуном – двумя самыми удаленными от Земли планетами – потребуется телескоп или мощный бинокль.

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Парад планет – это разговорный термин, используемый для описания выравнивания планет в одну линию, как поясняется на сайте Star Walk. Этот термин также используется, когда несколько планет видны вместе в одну ночь. Например, мини-парад состоит из трех планет, а малый парад – из четырех. Когда вместе видны пять или шесть планет, это считается большим планетарным парадом, а когда видны все планеты Солнечной системы, иногда включая карликовую планету Плутон, это называется полным парадом планет.

Большим вопросом для 3 июня будут погодные условия. По данным синоптиков, во многих районах Земли ожидаются облака, а где-то даже туман.