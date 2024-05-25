По оценкам, ей было около 18 лет.

Кабосу, известная собачка шиба-ину, ставшая лицом криптовалюты Dogecoin, скончалась, как сообщила в своем Instagram ее хозяйка Ацуко Сато. По оценкам, Кабосу было около 18 лет, но точная дата ее рождения остается неизвестной, что часто встречается среди животных, взятых из приюта.

"Она тихо ушла из жизни, как будто уснула, пока я ее гладила", – поделилась Сато в своем блоге, опубликованном изданием The Guardian.

реклама "Я верю, что Кабо-чан была самой счастливой собакой в мире. А я была самой счастливой хозяйкой".

Влияние Кабосу распространилось далеко за пределы ее дома в Японии. Фотография Кабосу 2010 года, которую Сато сделала через два года после спасения ее со щенячьей фермы, не только вдохновила на создание Dogecoin, но и стала культовым интернет-мемом. На фотографии характерное выражение морды Кабосу и в целом породы шиба-ину – смесь любопытства и радости.

Это знаменитое изображение впоследствии стало NFT и было продано за удивительные 4 миллиона долларов во время пика NFT. Dogecoin, который изначально был игривым проектом двух инженеров-программистов, вырос в геометрической прогрессии и сейчас занимает восьмое место среди самых дорогих криптовалют с рыночной капитализацией в 23 млрд долларов.

Илон Маск, один из самых известных сторонников Dogecoin, однажды сделал криптовалюту доступной для покупки некоторых продуктов Tesla. Другие знаменитости, такие как Снуп Догг, Джин Симмонс и Марк Кьюбан, также выразили свою поддержку Dogecoin, что еще больше укрепило место DOGE.

Успех Dogecoin вдохновил множество других криптовалют, основанных на мемах, включая монету Shiba Inu и различные токены, посвященные кошкам, Илону Маску и даже Дональду Трампу. Эти цифровые валюты печально известны своей волатильностью, что делает их рискованными инвестициями.