Вероятно, это продукт какого-то китайского магазина.

В Китае существует множество магазинов, специализирующихся на кастомизации GPU. Эти заведения часто выпускают варианты, очень похожие на розничные продукты, с высококачественной упаковкой и уникальным дизайном. Одним из таких примеров может быть обнаруженная вчера кастомная карта MSI Trio, которая, судя по всему, является полузаказной модификацией от такого продавца. Однако однозначно утверждать это сложно.

Скорее всего, данный графический процессор основан на модели RTX 4070 SUPER Gaming Trio White, отличающейся характерной розовой металлической окраской переднего кожуха. Примечательно, что изображения задней пластины нет, что позволяет предположить, что она не была настроена, или же модификация не распространялась так далеко. Несмотря на это, графический процессор, очевидно, поставляется в индивидуальной упаковке.

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Оригинальный постер умело скрыл конкретные детали о модели GPU, но очевидно, что карта оснащена 12Gb памяти GDDR6X. Такая спецификация указывает на то, что это может быть либо RTX 4070, либо RTX 4070 Ti или RTX 4070 SUPER. Если данный графический процессор действительно является подлинным продуктом MSI, то официальный анонс должен состояться в ближайшее время. И наоборот, если это видеокарта, сделанная на заказ, созданная одним из китайских магазинов, то масштаб операции представляется значительным, о чем свидетельствует большое количество подготовленных коробок.