У нее можно узнать, что на конкретный вопрос ответил бы Си.

В настоящее время в Китае тестируется инновационная языковая модель (LLM) и разговорный ИИ, призванные дать гражданам возможность вести уникальный диалог с президентом Си Цзиньпином на темы социализма. Эта разработка является частью инициативы Института исследования киберпространства страны, который недавно сообщил, что чат-бот проходит внутреннее тестирование.

Команда экспертов, организованная государственным агентством, разработала чат-бот, обучив его с помощью информации из базы данных Cyberspace Research Database. Однако этот ИИ – не просто инструмент для имитации мыслей президента Си. Учебный корпус включает в себя обширный массив данных из семи основных баз знаний интернета.

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Для создания LLM была использована "зарегистрированная отечественная коммерческая предварительно обученная языковая модель с открытым исходным кодом", что отличает ее от таких всемирно признанных систем ИИ, как GPT от OpenAI или Gemini от Google. После внутреннего тестирования модель будет развернута на выделенном сервере в Китайском институте исследований киберпространства.

Центральное место в дизайне чат-бота занимает интеграция идей Си Цзиньпина о социализме с китайскими чертами в новую эпоху.

Китайский институт исследований киберпространства подчеркнул, что ИИ способен проводить интеллектуальные сессии вопросов и ответов, генерировать рукописи, резюмировать обширные тексты, переводить с китайского на английский и т.д.