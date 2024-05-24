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Kachka
NVIDIA может выпустить RTX 5080 уже в конце 2024 года
RTX 5090, соответственно, может выйти в начале 2025 года.

Грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080, которая должна стать первым графическим процессором нового поколения Blackwell, может появиться на рынке раньше, чем ожидалось: возможно, уже в конце этого года. Согласно информации, опубликованной на YouTube инсайдером Moore's Law Is Dead, компания NVIDIA решила ускорить выпуск RTX 5080, опередив первоначально запланированную RTX 5090, что является отходом от прецедента, созданного RTX 4090 и архитектурой Lovelace.

По мнению MLID, хотя решение NVIDIA действительно может ускорить запуск RTX 5080, карта все равно появится аж в четвертом квартале года, в период праздников.

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Потенциальный сдвиг в графике NVIDIA ставит под сомнение запуск RTX 5090 в 2024 году. Если RTX 5080 дебютирует в конце года, возможно, в октябре или ноябре, то флагманскую карту должны перенести на начало 2025 года.

С точки зрения конечного потребителя эти события представляют собой интригующую перспективу. RTX 5080 обещает предложить огромную производительность по более доступной цене по сравнению со своим флагманским аналогом. На решение NVIDIA отдать предпочтение RTX 5080 также может повлиять потенциал карты в качестве варианта GPU для растущего китайского рынка.

По данным MLID, NVIDIA ожидает значительных производственных мощностей для RTX 5080 в 4 квартале, что намекает на потенциальные поставки видеокарт в магазины.

#nvidia #видеокарты #blackwell #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5090 #rtx 5080
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