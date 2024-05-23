Наибольшие скачки производительности наблюдались с выходом RTX 30 и RTX 40.

Компания UL недавно представила свой новейший бенчмарк без трассировки лучей, который теперь доступен всем пользователям 3DMark, включая пользователей базовой версии, которая теперь называется "Демо". Этот новый бенчмарк стал преемником получившего широкую известность бенчмарка Time Spy. Time Spy, запущенный в 2016 году, за время своего существования сделал впечатляющие 48 миллионов тестов, что свидетельствует о его широком распространении и надежности в измерении производительности GPU.

Команда разработчиков, создавшая этот бенчмарк, объединила эти 48 миллионов результатов в комплексный график, иллюстрирующий эволюцию производительности GPU с 2016 года. Данные свидетельствуют о значительном увеличении производительности – примерно в 2,8 раза за этот период. Однако эта цифра лишь царапает поверхность полного повествования.

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Как и его предшественник Time Spy, новый бенчмарк 3DMark не имеет трассировки лучей и использует в своих тестах DirectX 12.

График производительности от Time Spy показывает значительный скачок среднего балла производительности GPU в 2020 и 2022 годах, что соответствует запуску новых архитектур GPU от NVIDIA и AMD. Однако после релиза серий Geforce RTX 4000 и Radeon RX 7000 наступил небольшой спад. Такой застой, скорее всего, объясняется изначально высокими ценами на эти видеокарты.