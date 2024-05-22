Это касается как США, так и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно раскритиковал своевременность поставок оружия от западных союзников, заявив, что они обычно приходят "почти в срок": где-то с опозданием на год.

"Каждое решение, к которому приходим мы, а затем и все остальные, задерживается примерно на год", – заявил Зеленский в понедельник агентству Reuters.

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Эти комментарии появились после нескольких месяцев настоятельных просьб о предоставлении дополнительных вооружений. По данным Пентагона, пакет помощи в размере $61 миллиарда, одобренный республиканцами в Конгрессе в прошлом месяце, должен поступить в распоряжение Украины в ближайшее время.

Задержки с поставками оружия привели к тому, что Украина с трудом отражает фланговые атаки, отметил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN на прошлой неделе.

Вместе с этим Зеленский заверил Reuters, что ситуация к северу от Харькова "находится под контролем", но подчеркнул, что по-прежнему не хватает вооружений.

Зеленский подчеркнул, что задержки с поставками оружия и затянувшийся процесс принятия решений требуют изменения стратегического мышления. В рамках этого нового подхода он призывает США и их союзников разрешить украинским войскам полноценно использовать поставленное оружие. Пока что Пентагон не единожды данное предложение отклонял.