Вместе с этим появился ордер на лидера ХАМАС.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест лидера организации ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Обвинения, выдвинутые в связи с нападением на Израиль 7 октября и последующим конфликтом в Газе, включают в себя обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Прокурор МУС Карим Хан сообщил об этом в эксклюзивном интервью CNN.

Кроме того, МУС добивается выдачи ордеров на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также видных деятелей ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидера "Бригад Аль-Кассема", и Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС. Этот шаг знаменует собой важный момент, поскольку впервые МУС выбрал в качестве мишени высокопоставленного лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

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Одновременная выдача офисом Хана ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАС вызвала споры. Критики утверждают, что это потенциально подрывает различие между государственными и негосударственными субъектами в контексте международного права.

Хан заявил, что его офис собрал значительные доказательства в поддержку ордеров на арест, включая подлинные видеозаписи, фотографии с мест нападений и свидетельства очевидцев и выживших. Он признал право Израиля на возвращение заложников, но подчеркнул важность соблюдения при этом правовых норм.

Это событие добавляет новый уровень сложности в израильско-палестинский конфликт, в который теперь вмешиваются международные правовые механизмы в попытке разобраться с предполагаемыми преступлениями.