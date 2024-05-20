Центральной деталью конструкции автокликера выступает мотор.

Нечасто можно встретить конструктор Lego для создания функциональных компонентов ПК, но Лукас, автор YouTube-канала Lucas-Dynamics, взялся за решение такой задачи. Он изобретательно сконструировал, по его же утверждениям, самый быстрый в мире автокликер, используя только игрушечные кирпичики.

Лукас протестировал свое инновационное устройство на сайте CPStest.org, предназначенном для измерения скорости нажатия кнопок, когда пользователи быстро нажимают на кнопки в специально отведенном поле.

реклама "Когда я попробовал пройти тест на тачпаде своего ноутбука, я достиг 8,2 клика в секунду – это значительно лучше, чем ожидалось для человека. Несмотря на это, мой результат не идет ни в какое сравнение с рекордом, который я стремился превзойти – ошеломляющие 37 нажатий в секунду.

Однако создание идеального автокликера потребовало не просто сборки нескольких деталей Lego. Первоначальный прототип был довольно слабым. Благодаря продуманным настройкам и инновационному прижимному устройству, расположенному под углом, Лукас значительно усовершенствовал свой аппарат.

Как и в любом образцовом проекте, последующие оптимизации и модернизации были неизбежны. Лукас заменил оригинальные компоненты на более подходящие, в том числе переключатель включения/выключения на кнопку-тумблер, закрепленную резинкой. В окончательном варианте для приведения в действие кнопки мыши использовалось вращающееся колесо, приводимое в движение удивительно быстрым мотором со скоростью вращения 1 780 об/мин.

Испытания были настолько жесткими, что Лукасу пришлось заклеить мышь скотчем, чтобы уберечь ее от непрекращающегося шквала щелчков. На протяжении всего процесса доработки он оптимизировал конструкцию, уменьшая количество движущихся частей, которые, казалось, могли сломаться под воздействием экстремальных скоростей.

После длительных доработок конечное устройство смогло превзойти первоначальный результат более чем в три раза и сейчас претендует на звание самого быстрого автокликера в мире.