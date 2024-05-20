Карте добавили лишние 4Gb памяти.

Команды TecLab и Paulo Gomes успешно разогнали память на графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER до 26 Гбит/с, в результате чего его производительность превзошла RTX 4080 SUPER.

Изначально NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti оснащалась 12Gb 192-битной памяти. После запуска она была обновлена до 16Gb (256-бит) с использованием модулей памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с.

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В рамках амбициозного проекта TecLab и Paulo Gomes протестировали эту память на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Для своих экспериментов TecLab использовала видеокарту GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а Paulo Gomes – Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Обе команды заменили штатные модули памяти на более быстрые альтернативы. Изначально оснащенные плашками Micron с пропускной способностью 21 Гбит/с, карты были обновлены до 24 Гбит/с, чтобы полностью раскрыть их разгонный потенциал.

Важно отметить, что подобные модификации являются высокотехничными и не под силу обычным пользователям. Они требуют развитых навыков пайки и глубокого понимания конфигурации печатной платы и BIOS.

Примечательно, что разгон был достигнут без использования охлаждения жидким азотом. Вместо этого графические процессоры работали под управлением фирменных охлаждающих систем, включающих тройные вентиляторы. Способность этих кулеров сохранять тепловую эффективность в таких экстремальных условиях подчеркивает их превосходную конструкцию.

Во время сеансов разгона ядра GPU и плашки памяти были доведены до предела и показали впечатляющие результаты. Команда Paulo Gomes увеличила тактовую частоту GPU на 200 МГц, а памяти – на 2000 МГц, достигнув эталонного результата в 8870 баллов. Тем временем команда TecLab еще больше разогнала графический процессор GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER, увеличив тактовую частоту GPU на 271 МГц, а памяти – на 2850 МГц.