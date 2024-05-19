Однако с небольшим нюансом по объёму.

При покупке флэш-накопителя на первый план обычно выходят емкость, производительность и долговечность. Однако есть флешка, которая бросает вызов этим нормам – USB-накопитель Blaustahl от Machdyne. Это уникальное устройство предлагает всего 8 КБ (8 192 байта) памяти, но компенсирует это необыкновенным сроком службы – до 200 лет. Устройство стоит 30 евро, включая налоги, и оснащено синим светодиодом.

USB-накопитель Blaustahl использует 8 КБ FRAM (Ferroelectric RAM) и предназначен для длительного хранения текстов.

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FRAM отличается сверхнизким энергопотреблением и высокой скоростью записи – хотя при объеме в 8 КБ скорость вряд ли может быть актуальной – и исключительной стойкостью к записи, поддерживающей до миллиона миллиардов циклов. Таким образом, FRAM превосходит EEPROM и NOR-флэш по производительности, хотя и стоит дороже. Blaustahl также оснащен 4 МБ флэш-памяти NOR для прошивки и портом USB Type-A, что обеспечивает совместимость с большинством операционных систем без дополнительных драйверов.

Несмотря на ограниченный объем флешки, она может хранить несколько страниц текста, в зависимости от форматирования. Для этого в Blaustahl встроен текстовый редактор, доступный через программы последовательной связи.

К достоинствам FRAM можно отнести ее долговечность и выносливость. Она может сохранять данные более 200 лет при температуре 35°C, что значительно превосходит долговечность NOR-флэш-памяти.