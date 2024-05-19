Компания Neuralink готовится в ближайшие месяцы имплантировать двум новым участникам свой интерфейс мозг-компьютер (BCI), сообщила ABC News.
В эксклюзивном интервью, вышедшем в эфир в пятницу, Ноланд Арбо, первый человек, получивший хирургически имплантированное устройство Neuralink, поделился своими впечатлениями. 30-летний Арбо рассказал, что устройство позволило ему практически полностью контролировать компьютер, используя при этом только свои мысли.
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Устройство размером примерно с монету вживляется под череп. В нем используются 64 крошечных провода, каждый из которых оснащен более чем 1000 электродов. По информации компании, эти электроды считывают активность нейронов и обеспечивают связь с компьютером или смартфоном.
Вскоре к Арбо могут присоединиться еще два участника текущего исследования Neuralink.
"Мы готовимся к имплантации второго и третьего участников в ближайшие месяцы", – сказал соучредитель Neuralink Ди Джей Со.
Компания Neuralink, основанная в 2016 году миллиардером Илоном Маском вместе с командой ученых и инженеров, входит в число нескольких компаний, исследующих интерфейсы мозг-компьютер с добровольцами, страдающими параличом. Устройство компании, вживляемое в поверхность мозга, декодирует мозговые сигналы, позволяя людям, которые не могут пользоваться руками, управлять компьютерами, планшетами и телефонами с помощью одной лишь мысли.
В Neuralink также сообщили о намерении компании провести испытания роботизированной руки.
"Если вы сможете добиться контроля в цифровом пространстве, то сможете быстро перенести его в физическое пространство, будь то роботизированная рука-протез или управление окружающей средой, например, умным домом".