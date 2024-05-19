По словам сотрудников, со временем пациенты вполне смогут восстановить контроль над своим телом.

Компания Neuralink готовится в ближайшие месяцы имплантировать двум новым участникам свой интерфейс мозг-компьютер (BCI), сообщила ABC News.

В эксклюзивном интервью, вышедшем в эфир в пятницу, Ноланд Арбо, первый человек, получивший хирургически имплантированное устройство Neuralink, поделился своими впечатлениями. 30-летний Арбо рассказал, что устройство позволило ему практически полностью контролировать компьютер, используя при этом только свои мысли.

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Устройство размером примерно с монету вживляется под череп. В нем используются 64 крошечных провода, каждый из которых оснащен более чем 1000 электродов. По информации компании, эти электроды считывают активность нейронов и обеспечивают связь с компьютером или смартфоном.

Вскоре к Арбо могут присоединиться еще два участника текущего исследования Neuralink.

"Мы готовимся к имплантации второго и третьего участников в ближайшие месяцы", – сказал соучредитель Neuralink Ди Джей Со.

Компания Neuralink, основанная в 2016 году миллиардером Илоном Маском вместе с командой ученых и инженеров, входит в число нескольких компаний, исследующих интерфейсы мозг-компьютер с добровольцами, страдающими параличом. Устройство компании, вживляемое в поверхность мозга, декодирует мозговые сигналы, позволяя людям, которые не могут пользоваться руками, управлять компьютерами, планшетами и телефонами с помощью одной лишь мысли.

В Neuralink также сообщили о намерении компании провести испытания роботизированной руки.