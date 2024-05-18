По его данным, вся пользовательская информация идёт в Китай.

Канадское агентство безопасности призывает канадцев пересмотреть свое использование TikTok, ссылаясь на опасения, что данные пользователей доступны китайскому правительству. В недавнем интервью CBC News Дэвид Виньо, директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), подчеркнул потенциальные риски, связанные с этим приложением. Он заявил:

"Существует очень четкая стратегия. Они используют аналитику больших данных, у них есть передовые компьютерные фермы, обрабатывающие эти данные, и они разрабатывают искусственный интеллект на основе этих данных".

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Возможности китайского правительства по доступу к пользовательским данным послужили причиной принятия недавних мер по регулированию и в Соединенных Штатах. Недавно Конгресс США принял законопроект, обязывающий материнскую компанию ByteDance продать приложение. В противном случае оно будет заблокировано в США.

TikTok постоянно утверждает, что ее сотрудники в Китае не могут получить доступ к данным пользователей из США и Европы. Чтобы снять эти опасения, компания запустила две громкие инициативы по реструктуризации компании – проект Texas в США и проект Clover в Европе. Эти проекты направлены на изоляцию данных пользователей от Китая, при этом данные американских пользователей будут храниться в облачной инфраструктуре Oracle, чтобы обеспечить их недоступность для персонала, не являющегося гражданами США. Однако недавний отчет Fortune поставил под сомнение эффективность этих мер, предположив, что на самом деле они в значительной степени косметические.