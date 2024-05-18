Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Глава канадского агентства безопасности советует не использовать TikTok
По его данным, вся пользовательская информация идёт в Китай.

Канадское агентство безопасности призывает канадцев пересмотреть свое использование TikTok, ссылаясь на опасения, что данные пользователей доступны китайскому правительству. В недавнем интервью CBC News Дэвид Виньо, директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS), подчеркнул потенциальные риски, связанные с этим приложением. Он заявил:

"Существует очень четкая стратегия. Они используют аналитику больших данных, у них есть передовые компьютерные фермы, обрабатывающие эти данные, и они разрабатывают искусственный интеллект на основе этих данных".

реклама

Возможности китайского правительства по доступу к пользовательским данным послужили причиной принятия недавних мер по регулированию и в Соединенных Штатах. Недавно Конгресс США принял законопроект, обязывающий материнскую компанию ByteDance продать приложение. В противном случае оно будет заблокировано в США.

TikTok постоянно утверждает, что ее сотрудники в Китае не могут получить доступ к данным пользователей из США и Европы. Чтобы снять эти опасения, компания запустила две громкие инициативы по реструктуризации компании – проект Texas в США и проект Clover в Европе. Эти проекты направлены на изоляцию данных пользователей от Китая, при этом данные американских пользователей будут храниться в облачной инфраструктуре Oracle, чтобы обеспечить их недоступность для персонала, не являющегося гражданами США. Однако недавний отчет Fortune поставил под сомнение эффективность этих мер, предположив, что на самом деле они в значительной степени косметические.

#сша #китай #tiktok #сша vs китай #канада
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
15
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
26
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
2
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
6
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
3
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
1
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
3
В ночь на 17 мая российская армия провела ракетные удары по военным объектам Украины
2
Сотрудник службы безопасности OpenAI покинул компанию из-за страха потери контроля над ИИ
+
Китай планирует создать предприятие по переработке кухонных пищевых отходов в топливо для судов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
+

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
158
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
1
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
32
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
26
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
19

Сейчас обсуждают

AlxTr
18:46
Да просто простой американец заплатит эти пошлины и купит китайское. Простой способ пополнить американскую казну.
Поставщики автокомпонентов насторожились после повышения таможенных пошлин США на ввоз китайских электромобилей
Dark_Cloud
18:41
Франция готовит в Эстонии отряд «суперскрытных» разведчиков, которой мог бы «пригодиться на Украине»
Dark_Cloud
18:40
RTL: Франция готовит специалистов "глубинной разведки" ВСУ для выявления защитных позиций РФ
666MAXIMUS999
18:35
Живи пока можешь. Пока по тебе ЭМИ не прилетело.
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
KillerOK
18:27
Полностью согласен! И только после этого можно задумываться о переговорах, и то не факт, ибо с кем там говорить? Это и раньше странно звучало, а теперь и вовсе нелепо, так как клоун уже не легитимный(...
Зеленский: Украине необходимо 120—130 современных истребителей для «достижения паритета» с ВС РФ
Nvidia&Intel Hater
18:27
Кто угадает,что этот рукожоп в следующий раз "починит?"
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Bamboliny
18:26
Чего на рынке не хватает, так это корпусов для внешних видеокарт, имеющих адекватную стоимость. Те полторы модели, что имеются, стоят как крыло самолета и в связи с этим имеют очень ограниченную облас...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Nvidia&Intel Hater
18:25
Чумбалашка убогий с твинков заходит и минусит.пробивает дно очередное.Хотя я думал он его таки достиг в этой писульке
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
REY_B_
18:19
Круглые колёса ещё раньше изобрели. Думаете что квадратные лучше?
Топ-7 процессоров на 2024 год
Vorvort
18:18
Автор, можно было не напрягаться, их всего 4: 7950X3D, 7800X3D, 7700X и 5800X3D. Интел, после скандала с деградациий и патчей на снижение потребления, потеряли в играх от 15 до 30% производительности.
Топ-7 процессоров на 2024 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем