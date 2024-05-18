Однако из-за высоких стандартов Rockstar игру могут перенести.

По данным Take-Two Interactive, выход Grand Theft Auto 6 запланирован на конец 2025 года.

Grand Theft Auto 6, долгожданная следующая часть культовой франшизы Rockstar Games, теперь выйдет в конце 2025 года. Эта информация содержится в последнем финансовом отчете компании Take-Two Interactive, издателя игры.

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В своем финансовом отчете Take-Two указала дату выхода GTA 6 как "осень календарного 2025 года", сообщает VGC. Это означает, что игра, скорее всего, появится на рынке между сентябрем и ноябрем, что совпадает с прибыльным сезоном праздников. Ранее релиз был обозначен более двусмысленно – "2025 год", но новые сроки дают более четкие ожидания как для фанатов, так и для инвесторов.

"Наш прогноз отражает сужение ранее установленных Rockstar Games сроков выхода Grand Theft Auto 6 с календаря 2025 года до осени календаря 2025 года", – говорится в финансовом отчете.

Однако важно отметить, что эта дата выхода остается скорее целевой, чем подтвержденной. Несмотря на то, что стадия разработки близится к концу, релиз в конце 2025 года не является чем-то неизменным. Вполне возможно, что игра может сдвинуться на начало или середину 2026 года, если Rockstar Games потребуется дополнительное время, чтобы убедиться, что продукт соответствует их высоким стандартам.