Это второй по масштабу случай в Европе.

Испанские власти объявили о крупной победе в борьбе с наркотиками, сообщив об изъятии 1,8 тонны кристаллического метамфетамина, связанного с печально известным мексиканским картелем Синалоа. Эта операция стала крупнейшей в истории страны конфискацией данного вида наркотика и второй по величине в Европе, что подчеркивает растущее влияние международных сетей наркоторговли.

Во время тщательно скоординированного рейда в восточной провинции Аликанте полиция задержала пять человек, в том числе ключевого мексиканского оперативника, ответственного за деятельность картеля в Испании. По словам Антонио Мартинеса Дуарте, руководителя испанского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, этот подозреваемый, личность которого не разглашается, отвечал за получение и распространение метамфетамина по всей Европе.

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Операция разоблачила сложные методы контрабанды, которые использовал картель. Используя отдаленные резиденции в регионе Валенсия, группа хранила амфетамин перед отправкой в другие части Европы в автомобилях, оборудованных скрытыми отсеками.

На видео, обнародованном полицией, полицейские извлекают мешки с наркотиками, спрятанные в машинах и фальшивых днищах транспортных средств, что наглядно демонстрирует изобретательность и дерзость контрабандистов.

Картель Синалоа, одна из самых мощных и жестоких преступных организаций Мексики, продолжает оказывать значительное влияние, несмотря на заключение её основателя Хоакина "Эль Чапо" Гусмана и его сына в США. Их аресты и последующая экстрадиция не уменьшили операционные возможности картеля, о чем свидетельствует эта масштабная европейская операция.

Несмотря на то, что Испания является основным пунктом ввоза наркотиков в Европу, изъятие синтетических наркотиков, таких как кристаллический амфетамин, происходит относительно редко. Страна чаще является транзитным хабом для каннабиса и кокаина.

В декабре испанские власти попали в заголовки газет, изъяв 11 тонн кокаина, скрытого в морских контейнерах, в результате чего были арестованы 20 человек.