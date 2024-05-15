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Kachka
Ubisoft представила дебютный трейлер новой Assassin's Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows выйдет ближе к концу 2024 года.

Сегодня компания Ubisoft наконец-то представила первый трейлер Assassin's Creed Shadows – долгожданного ролевого приключения в стиле феодальной Японии от команды Ubisoft Quebec, ранее известного под кодовым названием Assassin's Creed Red. После анонса появилась дополнительная информация, включая дату выхода, планы по выпуску DLC и цены, но фанаты по-прежнему жаждут новых подробностей об игре.

Несмотря на то, что трейлер является чисто кинематографическим и мало чего говорит о реальном игровом процессе, он дает некое представление о новых протагонистах. Главными героями новой части будут мужчина-самурай Ясуке, вдохновленный исторической личностью, и женщина-ниндзя Наоэ. В отличие от предыдущих игр Assassin's Creed с двумя протагонистами, у этих персонажей будут разные стили игры: Наоэ будет делать упор на стелс и гаджеты, а Ясуке – на тяжелое оружие.

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Помимо двух протагонистов, Ubisoft обещает в Assassin's Creed Shadows несколько новых возможностей. Игроков ожидает смена времен года и сложная система света и тени, созданная с помощью новой технологии глобального освещения. В статье IGN сообщается, что в большинстве миссий игроки будут выбирать, за какого персонажа играть, хотя некоторые сюжетные миссии будут зависеть от конкретного персонажа. По слухам, важным элементом геймплея станет разрушаемое окружение, особенно в сегментах Ясуке. Механика паркура была улучшена, а Наоэ оснащена крюком-кошкой для захвата. Игра нацелена на более открытый, нелинейный дизайн миссий, и в ней можно будет выполнять нелетальные задания, просто "вырубая" врагов.

Стандартное издание игры будет стоить $70, золотое – $110, а премиальное – $130. Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября этого года.

#игры #ubisoft #assassin&#x27;s creed #assassin's creed
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