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Kachka
Показана LEGO-модель крепости Барад-Дур из "Властелина колец" с более чем 5 000 деталей
Стоить набор будет 460 долларов.

Для ярых поклонников "Властелина колец" и любителей замысловатых коллекционных предметов компания Lego представила новый увлекательный конструктор: модель Барад-Дура, культовой мрачной башни, увенчанной всевидящим Оком Саурона из знаменитой серии фильмов, стоимостью 460 долларов и состоящую из 5471 детали.

Этот детализированный набор, свидетельствующий о злобной силе Саурона, оснащен встроенным "световым кирпичом", который освещает Око, отбрасывая на вершину башни зловещее сияние. К этому грозному сооружению прилагаются мини-фигурки Саурона, Голлума и множества орков, оживляющие зловещих обитателей Мордора.

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Набор Lego Barad-dûr будет доступен с 1 июня для пользователей Lego Insiders, а глобальный релиз состоится 4 июня. Кроме того, первые покупатели (с 1 по 7 июня) получат бесплатный бонусный набор "Падший зверь" с крыльями и минифигуркой Назгула. Этот эксклюзивный бонус добавляет редкий коллекционный элемент, поскольку он не будет продаваться отдельно, что усложняет попытки собрать полный контингент из девяти Назгулов для полной коллекции.

Утверждается, что секции башни спроектированы как модульные, что позволяет энтузиастам приобрести несколько наборов и построить еще более высокий и внушительный Барад-Дур.

Этот новый набор служит мрачным аналогом прошлогоднего набора Lego Rivendell за 500 долларов, который также черпал вдохновение в эстетике фильмов.

#lego #властелин колец #конструктор
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