Разница лишь в том, что интерес к BTC растет благодаря спотовым фондам ETF.

В начале мая внимание экспертов привлекло интригующее сходство между текущей траекторией биткоина и ситуацией 2016 года. После фазы, напоминающей предыдущий бычий цикл, биткоин сейчас находится на более устойчивой позиции, совпадающей с завершением воспринимаемой зоны риска аналога 2016 года. Это возрождение во многом объясняется преобладающими настроениями в пользу рискованных активов, катализатором которых стал стремительный взлет акций GameStop.

Как и в 2016 году, биткоин пережил резкое "падение" после четвертого халвинга 19 апреля, когда вознаграждение за блок снизилось вдвое до 3,125 BTC в рамках корректировки четырехлетнего цикла. Примечательно, что если в цикле 2016 года биткоин пережил существенный 40% спад после халвинга, то в этот раз курс почти не изменился, отчасти благодаря притоку средств в спотовые биткоин-фонды ETF, усиливающему их дефицит.

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По словам Андре Драгоша, руководителя отдела исследований ETC Group, криптовалютные хедж-фонды по всему миру склонились к чистой покупке биткоина сразу после халвинга. Более того, недавний сводный отчет по форме 13-F за 1 квартал 2024 года показал, что бостонская компания Bracebridge Capital лидирует по доле участия в спотовых ETF BTC.

Неожиданным поворотом стало то, что существенная доля биткоина начала тяготеть к Азии, что объясняется стремлением китайских инвесторов застраховаться от потенциальной девальвации юаня путем диверсификации в биткоин, как отмечают финансовые эксперты.