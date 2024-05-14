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Kachka
Первый пациент с имплантом Neuralink силой мысли играет в Slay the Spire и Old School RuneScape
После операции прошло всего 100 дней.

Ноланд Арбо, первый пациент, получивший имплант Neuralink, через сто дней после операции отмечает важный рубеж, демонстрируя заметные успехи. Используя возможности своего интерфейса "мозг-компьютер", Арбо показал мастерство навигации в таких популярных играх, как Slay the Spire и Old School RuneScape, используя имплант для преобразования нейронных сигналов в игровые маневры.

В недавнем обновлении под названием "PRIME Study Progress Update – User Experience", опубликованном на официальной платформе Neuralink, рассказывается о ходе лечения Арбо. За эти 100 дней он добился выдающихся успехов в управлении курсором с помощью импланта, достигнув впечатляющего показателя 8,0 бит в секунду – параметра, играющего ключевую роль в оценке точности и быстроты движений компьютерного курсора.

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Несмотря на кратковременную неудачу, связанную с временным отсоединением отдельных электродных нитей от мозга Арбо, компания Neuralink подчеркивает, что он продолжает успешно использовать чип. Примечательно, что Арбо ведет обширный журнал использования, уделяя ему до 69 часов в неделю, из которых примерно 34 часа посвящены развлекательным играм.

Рассказывая о своем преобразующем опыте, Арбо отмечает: 

"Игры, в которые я могу играть сейчас, намного лучше предыдущих. Я обыгрываю своих друзей в играх, в которых я, как квадриплегик, не должен был появляться в принципе".

#игры #илон маск #neuralink #мозговые импланты #мозговые чипы
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