После операции прошло всего 100 дней.

Ноланд Арбо, первый пациент, получивший имплант Neuralink, через сто дней после операции отмечает важный рубеж, демонстрируя заметные успехи. Используя возможности своего интерфейса "мозг-компьютер", Арбо показал мастерство навигации в таких популярных играх, как Slay the Spire и Old School RuneScape, используя имплант для преобразования нейронных сигналов в игровые маневры.

В недавнем обновлении под названием "PRIME Study Progress Update – User Experience", опубликованном на официальной платформе Neuralink, рассказывается о ходе лечения Арбо. За эти 100 дней он добился выдающихся успехов в управлении курсором с помощью импланта, достигнув впечатляющего показателя 8,0 бит в секунду – параметра, играющего ключевую роль в оценке точности и быстроты движений компьютерного курсора.

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Несмотря на кратковременную неудачу, связанную с временным отсоединением отдельных электродных нитей от мозга Арбо, компания Neuralink подчеркивает, что он продолжает успешно использовать чип. Примечательно, что Арбо ведет обширный журнал использования, уделяя ему до 69 часов в неделю, из которых примерно 34 часа посвящены развлекательным играм.

Рассказывая о своем преобразующем опыте, Арбо отмечает: