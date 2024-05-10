Наибольший урон нанесет потеря заводов TSMC.

Беспокойство, выраженное Джиной Раймондо, министром коммерции США, относительно возможного вторжения Китая на Тайвань и последующего контроля над TSMC, вызвало сильную волну спекуляций на экономическом рынке США. По данным Reuters, Раймондо подчеркнула потенциально катастрофическое воздействие, которое такой сценарий может оказать на технологическое снабжение Америки.

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Выступая на слушаниях в Палате представителей США, Раймондо подчеркнула тяжелую зависимость Соединенных Штатов от TSMC, с 92% своих передовых полупроводниковых чипов, получаемых от тайваньской компании. Воздержавшись от заявлений относительно вероятности вторжения, она подчеркнула возможные катастрофические последствия для технологического снабжения США.

В ответ на обеспокоенность Министерство коммерции США приняло активные меры по укреплению внутреннего производства микросхем. Недавно правительство объявило крупный финансовый пакет поддержки для американских операций TSMC, включая субсидию в размере 6,6 млрд долларов и до 5 млрд долларов в виде низко процентных кредитов, предназначенных для фабричного кампуса TSMC в Финиксе, Аризона.

TSMC обязалась расширить свои инвестиции в Соединенных Штатах, планируя поднять их с 40 до 65 млрд долларов. Это включает строительство третьего производственного цеха по производству полупроводников в Аризоне к 2030 году.

Несколько лет назад министерство по вопросам безопасности США заявило, что Соединенные Штаты могли бы уничтожить фабрики TSMC в том случае, если Китай захватит Тайвань, в связи с национальными интересами в области безопасности.