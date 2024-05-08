Официальные лица Украины просят потребителей экономить свет по максимуму.

В среду больше десяти российских ракет и беспилотников были направлены примерно на двенадцать украинских объектов энергетической инфраструктуры, нанеся значительный ущерб трем тепловым электростанциям советских времён строительства и вызвав отключения электроэнергии в нескольких регионах, сообщили официальные лица.

Украинские ВВС сообщили о сбитии 39 из 55 ракет и 20 из 21 атакующего беспилотника.

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В ответ на удар украинский министр энергетики Герман Галущенко в Telegram написал следующее:

"Еще один значительный удар по нашему энергетическому сектору".

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в результате сегодняшних событий два человека получили ранения в регионе Киева, и ещё один в Кировоградской области.

Основной удар, по словам министра энергетики, пришелся на объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтаве, Кировограде, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске и Виннице.

Украинские власти, борясь с кризисом, вынуждены были ввести меры экономного распределения электроэнергии в девяти регионах для потребителей в пиковые вечерние часы до 23:00 (20:00 GMT).

Сегодня в обед официальные лица Украины вновь обратились к населению с призывом по возможности ограничить потребление электроэнергии.