В Великобритании глубоко обеспокоены данной утечкой.

В результате оценки безопасности информационных технологий в Министерстве обороны Великобритании, недавние события подчеркивают уязвимость данных военнослужащих перед кибератаками со стороны хакеров.

Месяцы спустя после того, как британское МО получило привилегии в области безопасности в IT, министерство столкнулось с последствиями кибератаки, нацеленной на чувствительные данные нескольких сотен военнослужащих. Хотя скомпрометированные данные находились под опекой стороннего подрядчика, предшествующие оценки выявили взломы 11 систем МО. Эти системы либо считались высокоуязвимыми для кибератак и утечек данных, либо признавались непригодными для эксплуатации, что свидетельствует о системных проблемах в сфере безопасности.

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Степень атаки остается неопределенной, но заметные параллели с предыдущим инцидентом, якобы осуществленным Китаем с целью кражи информации о бывших пилотах ВВС, привели к обвинениям Китая в нападении на военнослужащих Великобритании.

Учитывая количество утечек данных, комитет по стратегии национальной безопасности высказал критику Министерства внутренних дел за его подход к конфиденциальной информации.