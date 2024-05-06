Это правило не распространяется только на RTX 5060.

Недавняя информация от ирсайдера Moore's Law Is Dead подразумевает, что высококлассные мобильные видеокарты поколения RTX 5000, такие как RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5070 Ti, получат увеличенный объем видеопамяти. Это увеличение памяти и ширины шины может перевести RTX 5080 на один уровень с RTX 5090.

Последние отчеты указывали на возможную задержку релиза видеокарт RTX 5000 "Blackwell" от NVIDIA. Кроме того, Moore's Law Is Dead раскрыл, что как RTX 5090, так и RTX 5080 могут использовать память типа GDDR7. Кроме того, обе карты получат чип GB203, отличающийся от тех, что используются в мобильных RTX 4090 и RTX 4080.

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Согласно утечке, мобильная видеокарта RTX 5080 может получить тот же графический чип GB203, что и RTX 5090, а также 16Gb видеопамяти на широкой 256-битной шине. Обновление значительно повысит емкость и пропускную способность по сравнению с мобильной RTX 4080, которая имеет всего 12Gb видеопамяти и 192-битную шину.

Не менее важно, что увеличение объема видеопамяти распространяется также на мобильные ускорители RTX 5070 и RTX 5070 Ti, что потенциально предполагает прирост 4Gb по сравнению с нынешними версиями.

Мобильная карта RTX 5060, как утверждается, сохранит объем памяти в 8Gb и шину на 128-бит, аналогично мобильной RTX 4060.