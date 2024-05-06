В Китае стоимость XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana превышает 1 000 долларов.

Компания XFX недавно представила своё последнее предложение в области высокопроизводительных GPU: видеокарту Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana. Эта передовая карта, работающая на базе графического процессора AMD Navi 31, представляет собой вершину премиальных технологий.

Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana впечатляет массивом функций, включая 6144 ядра и интерфейс памяти GDDR6 объёмом 24Gb. Особенно стоит отметить заводской разгон, достигающий до 2615 МГц, что является значительным преимуществом по сравнению с базовой моделью.

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Центральным элементом конструкции является система охлаждения Ghost Thermal 4.0, тщательно разработанная для обеспечения оптимальной производительности. Включающая в себя 216 алюминиевых пластин, восемь медных тепловых трубок диаметром 6 мм и большую пластину с вакуумной паровой камерой, данная система охлаждения гарантирует эффективный отвод тепла из горячих точек карты. Более того, три вентилятора диаметром 100 мм, использующие технологию магнитного подвеса, обеспечивают мощный поток воздуха, работая со скоростью до 3200 об/мин.

В плане подачи питания XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana обладает мощной конструкцией с 14+2+1 фазами, обеспечиваемой тройным 8-контактным интерфейсом.

С размерами 346x132x68 мм эта карта претендует на значительное пространство в корпусе ПК, превосходя даже своего предшественника, Radeon RX 7900 XTX Speedster MERC310. Учитывая впечатляющие технические характеристики, XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana в настоящее время продается по розничной цене 7719 юаней или 1 091 доллар в Китае.