Обычный просмотр роликов их особо не интересует.

Попугаи, врожденно социальные существа, сталкиваются с вызовами в неволе, где они ограничены в контакте с другими особями. Однако последние исследования показывают, что технологии могут предложить решения для улучшения их социального благополучия. Недавнее исследование, проведенное учёными из Университета Глазго и Норт-Истерн Юниверсити, указало на позитивную реакцию попугаев на видеозвонки с другими птицами по сравнению с просмотром предзаписанных видеороликов, выявив предпочтение в пользу общения в реальном времени.

Это исследование базируется на предыдущих исследованиях, включая эксперименты, где домашних попугаев обучали инициировать видеозвонки и играть в игры на планшете. В последнем исследовании девять владельцев попугаев предоставили планшеты своим питомцам. Сообщается, что попугаи общались по телефону до трех часов в сутки за 12 сессий.

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Владельцы птиц отметили увеличение вовлеченности во время прямых взаимодействий. Интересно, что птицы, общавшиеся через Messenger, достигали предела звонков в 46% случаев, по сравнению с меньшей частотой в предзаписанных сессиях. В целом, если у попугаев возникал выбор между просмотром ролика или звонком другим особям, они почти всегда выбирали второй вариант.

Доктор Хирский-Дуглас, руководившая экспериментом, подчеркнула необходимость того, чтобы технологии соответствовали специфическим потребностям и способностям животных, предполагая, что исследования вроде этого могут положить начало созданию целой сети интернета, ориентированной на животных.