Продажи автомобиля начнутся в этом году.

Сегодня Ferrari представила свою последнюю флагманскую модель GT, 12 Cilindri Spider, на специальном мероприятии в Майами-Бич, посвященном 70-летию продаж Ferrari в США.

Предлагаемые в вариантах купе и кабриолета, автомобили 12 Cilindri Spider имеют складной жесткий верх. Под капотом машины находится последняя версия культового двигателя Ferrari V-12, F140HD, обеспечивающая пиковую мощность 819 л.с. без навесного наддува.

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Двигатель V-12 поддерживает до 9 500 оборотов в минуту и обеспечивает 80% пикового крутящего момента, что гарантирует сильное ускорение.

Соединенный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, двигатель приводит в действие задние колеса, обеспечивая быстрое переключение передач. Заявленное ускорение составляет 0-100 км/ч за 2,9 секунды и максимальную скорость более 339 км/ч.

Построенный на последней платформе Ferrari для автомобилей с передним расположением мотора, модель 12 Cilindri имеет сокращенную колесную базу для улучшения маневренности, дополняемую стандартным задним рулевым управлением.

Дизайн, вдохновленный легендарным 365 GTB/4 Daytona, подчеркивает чистые линии, выделенные широким капотом и интегрированными фарами. Внутри салона имеется место для двух пассажиров с цифровым приборным щитком, электронным экраном и отдельным дисплеем для пассажира.

Ожидается, что продажи 12 Cilindri начнутся в конце текущего года, а цена автомобиля будет превышать $400 000.