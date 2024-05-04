Министр утверждает, что для взломов используются уязвимости Microsoft Outlook.

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок резко осудила, назвав неприемлемыми, кибератаки, направленные на партию канцлера Олафа Шольца и другие подобные организации.

В своём заявлении министр указала на российских хакеров, обвинив их в многочисленных взломах электронных почт Социал-демократов, ведущей партии в немецком коалиционном правительстве.

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По данным немецкого Министерства внутренних дел, киберкампания началась уже в марте 2022 года со взлома электронной почты штаб-квартиры Социал-демократов. Область простирается далеко за политические цели и включает немецкие компании, особенно те, которые работают в области обороны и аэрокосмической промышленности.

Бербок, выступая из Аделаиды, Австралия, назвала атаки "абсолютно неприемлемыми", обещая последствия, но не конкретизируя их явно.

Европейский союз, через своего главного дипломата Жозепа Борреля, поддержал эти заявления, осудив киберкампанию против Германии и Чехии. Оба государства сообщили, что хакеры использовали уязвимости в Microsoft Outlook.

Одновременно с этим НАТО обвинило группировку Fancy Bear в нападении на государственные органы и критическую инфраструктуру в нескольких государствах-членах, включая Литву, Польшу, Словакию и Швецию.