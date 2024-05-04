Первые испытания завершились успешно.

Программа Manta Ray, возглавляемая американской компанией DARPA, нацелена на создание нового поколения автономных подводных беспилотников. Недавно Northrop Grumman, один из выбранных подрядчиков программы, успешно представил и протестировал прототип беспилотного аппарата вдоль побережья Южной Калифорнии.

Вдохновленная морским скатом, послужившим именем программы, DARPA задумала Manta Ray для создания совершенно нового класса беспилотных подводных аппаратов. Компания Northrop Grumman, на фоне конкуренции с Martin Defense Group и Metron, вышла вперед и, в конечном итоге, воплотила в жизнь задумку DARPA в виде конкретного прототипа.

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Спроектированный для выполнения продолжительных и дальних миссий в глубинах океана, беспилотный аппарат Manta Ray воплощает в себе изначальные спецификации, включая возможность размещения разнообразной нагрузки. Работая автономно без человеческого вмешательства или логистической поддержки, дрон может закрепляться на морском дне, переходя в режим низкого энергопотребления.

Отличительной чертой Manta Ray является модульность, позволяющая разбирать и доставлять его в стандартных контейнерах, облегчая сборку.

Погруженный в феврале и марте 2024 года, прототип прошел строгие испытания для оценки его гидродинамических способностей в реальных морских условиях.