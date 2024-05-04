Одно из них – личная просьба Зеленского.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свою готовность рассмотреть вопрос о направлении французских войск в Украину и изложил условия, при которых это могло бы произойти.

"Я не исключаю ничего", сказал Макрон, когда его спросили о его ранее высказанных замечаниях о том, что войска НАТО могут быть развернуты для помощи Украине.

реклама "Мы, безусловно, были слишком неуверенными, определяя границы наших действий.

Он сказал, что рассмотрел бы направление французских войск на Украину, если бы войска РФ резко прорвали фронтовую линию, или о непосредственной помощи попросил бы напрямую Владимир Зеленский, однако сейчас такой вопрос не стоит.

Важно отметить, что замечания Макрона о направлении французских войск на Украину – одни из самых воинственных среди лидеров Запада.

Хотя страны-члены НАТО уже не раз отправляли свои деньги и оружие Украине, они избегали прямого столкновения из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с последующим применением ядерного вооружения, вследствие чего конфликт быстро стал бы глобальным, ведь согласно статье 5 Устава НАТО, члены организации обязуются защищать друг друга в случае нападения.

В ответ на ранее сделанные замечания Макрона пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что развертывание войск НАТО на Украине приведет к войне между Россией и альянсом.