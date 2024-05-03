В подорожании компьютерной техники виноват рост цен на драгоценные металлы.

Технологическая индустрия готовится к повышению цен на ноутбуки, комплектующие для ПК и различную электронику из-за роста стоимости драгоценных металлов.

Последний отчет издания DigiTimes, подчеркнутый порталом Tom’s Hardware, свидетельствует о том, что китайские производители полупроводников уведомляют своих клиентов о грядущем повышении цен на 10-20%. Этот всплеск связан с растущими ценами на металлы, такие как золото и медь, которые являются ключевыми компонентами в производстве почти всей существующей электроники.

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Например, цена меди выросла с $5 000 до $8 300 только за последние четыре года, что составляет прирост в 66%. Среди затронутых компаний – Yaxin Microelectronics и другие менее известные фирмы, являющиеся ключевыми поставщиками для производителей аппаратных средств.

В результате роста затрат на разработку производители ноутбуков, графических карт и все производители комплектующих для ПК неизбежно столкнутся с повышением затрат на создание устройств. В конечном итоге рост цен повлияет непосредственно на покупателей.

Особую озабоченность вызывает потенциальный масштаб повышения цен, охватывающий не только комплектующие для ПК, но и широкий спектр потребительской электроники. Как отмечает Tom’s Hardware, любое устройство, зависящее от чипов, вероятно, столкнется с повышением цен, что касается множества бытовых товаров.