Конкретные цифры инсайдером названы не были.

AMD готовит крупные изменения в области технологии трассировки лучей с выпуском своей новой архитектуры RDNA4 и видеокарт RX 8000.

Последние слухи появились от инсайдера с ником Kepler_L2, который поделился патчами для следующего поколения графических ускорителей AMD RDNA4 и их RT (Ray Tracing) двигателя. Сообщается, что новые карты AMD будут включать в себя новый RT движок, который должен обеспечить гораздо лучшую производительность трассировки по сравнению с существующими моделями.

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Как известно, AMD ведет давнюю борьбу с NVIDIA, которая опережает её на одно поколение в области поддержки трассировки лучей. NVIDIA, напомним, представила свою технологию RT ещё в 2018 году с линейкой видеокарт Turing (GeForce RTX 2000).

Несмотря на то что AMD запустила свои графические процессоры RDNA2 годом позже, чем NVIDIA, они не смогли сравниться с картами Turing и столкнулись с еще большей конкуренцией против линейки Ampere (GeForce RTX 3000).

Исходя из сообщений инсайдера на форумах Anandtech, блок RT в RDNA4 выглядит как существенно более усовершенствованная и мощная версия нынешнего. Какой прирост в играх он предоставит, мы сможет узнать только с выходом видеокарт.