Несколько ускорителей NVIDIA A100 справляются за 20 минут.

Нынешние видеокарты показывают превосходные результаты в игровой сфере и одновременно проникают в область кибербезопасности, где их вычислительная мощь используется для взлома паролей. Hive Systems, крупный игрок в мире кибербезопасности, недавно представил свое исследование возможностей видеокарты RTX 4090 в расшифровке паролей.

В отличие от традиционных методов, использующих искусственный интеллект, Hive Systems применяет подход на основе хешей. Хеширование превращает пароли в запутанные смеси букв и цифр. Хотя для хеширования достаточно обычного компьютера, появление видеокарт вроде NVIDIA GeForce RTX 4090 и ускорителей A100 придает процессу экспоненциальное ускорение. Используя Hashcat, ведущее программное обеспечение для хеширования, Hive Systems протестировали временные затраты на взлом пароля, сопоставляя эффективность различных графических карт NVIDIA.

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RTX 4090, прославленная как флагманский игровой гигант от NVIDIA, способна расшифровать сложный пароль менее чем за час. В то же время восемь ускорителей A100 достигают аналогичных результатов расшифровки менее чем за двадцать минут.

Исследователи Hive Systems уверяют, что хотя мошенники и пользуются этим видом взлома для кражи данных, он вряд ли станет массовым из-за широкого распространения многофакторной аутентификации.