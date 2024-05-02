Видеокарта работала всего на 75% мощности.

Случаи плавления разъемов питания с 16-контактным разъемом продолжают терзать пользователей видеокарт, упорно не отступая с технологической сцены. Недавно на форумах корейской Quasar Zone появился тревожный рассказ владельца RTX 4090, который описал свой опыт о том, как одновременно расплавились как 16-контактный разъем на его видеокарте, так и подключенный блок питания.

Традиционно такие сбои наблюдаются либо со стороны видеокарты, либо со стороны блока питания, но одновременное расплавление обоих компонентов является необычным случаем. Хотя конкретные данные о моделях оставлены нераскрытыми, визуальные доказательства указывают на видеокарту MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G, потребляющую энергию от блока питания FSP Hydro неопределенной мощности. Шокирующим оказалось то, что RTX 4090, по сообщениям пострадавшего пользователя, работала лишь на 75% своей полной мощности, что указывает на то, что даже консервативные стратегии потребления энергии не могут полностью обезопасить от сбоев разъемов.

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Несмотря на свои внушительные возможности, не все пользователи RTX 4090 выжимают из своих видеокарт максимум. В то время как некоторые экспериментируют с пределами мощности в стремлении к эффективности, другие выбирают строгие ограничения для минимизации риска плавления.