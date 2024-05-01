Пару часов назад он внёс залог.

Главный директор Binance Чанпэн Чжао, выдающаяся фигура в мире криптовалют, вчера был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в операциях, связанных с отмыванием денег на своей криптобирже.

Приговор Чжао представляет собой отступление от трехлетнего срока, который требовали федеральные прокуроры. Следует отметить, что рекомендации по приговору предполагали значительно более длительный срок тюремного заключения: от 12 до 18 месяцев.

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Обвинения в адрес Чжао включают неосуществление эффективной программы противодействия отмыванию денег, предписанной Банковским законом, а также обвинения в облегчении сделок, связанных с незаконной деятельностью, включая те, которые связаны с гражданами США. Последствия не ограничиваются только Чжао лично, поскольку биржа Binance была обязана выплатить 4,3 млрд долларов в виде штрафов и конфискации, а сам Чжао столкнулся со штрафом в 50 миллионов долларов.

Помимо юридических неприятностей, связанных с отмыванием денег, Binance оказалась втянута в судебные разбирательства с регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Прокуроры описывают действия Чжао как явное нарушение законов США, характеризующееся беспечным отношением к юридическим обязательствам Binance. Сообщается, что пару часов назад СZ внёс залог в размере 175 млн долларов, чтобы оставаться на свободе до вынесения ему окончательного приговора.