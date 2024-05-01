О подробностях Pause Ads пока не сообщается.

YouTube готовится предложить зрителям еще одну причину оформить платную подписку, где полностью отсутствует реклама. На конференции Brandcast весной YouTube заявила о запуске новой инициативы под названием "Pause Ads". Как следует из названия, это рекламные ролики, которые будут воспроизводиться посреди видео, когда пользователь приостановит просмотр контента. Как объясняет Times of India, приостановленное видео автоматически сожмется, чтобы освободить место для рекламы.

Филипп Шиндлер, старший вице-президент и главный коммерческий директор Google, заявил во время последней телефонной конференции с результатами финансового года, что начальное тестирование в первом квартале прошло успешно. Он добавил, что функция pause ads заинтересовала рекламодателей и показала весомые результаты по повышению брендовой узнаваемости, что, вероятно, подразумевает скорый широкомасштабный запуск.

реклама

YouTube пытается представить новый формат рекламы как менее навязчивый по сравнению с традиционными рекламными блоками, но не все в это верят. Не ясно, будет ли в рекламе звук во время приостановки видео или нет. Если нет, то в этом случае она является бесполезной, так как никто не сможет полноценно усвоить ее содержимое. Конечно, YouTube всё ещё будет получать с неё доход, но рекламодатели не станут долго придерживаться этой убыточной модели.