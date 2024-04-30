Разработчики утверждают, что игра практически неотличима от реальности.

Игра Cyberpunk 2077, разработанная CD Projekt Red, выделяется среди самых визуально впечатляющих игр с открытым миром на сегодняшний день. Благодаря усилиям модеров графическое воплощение игры претерпевает впечатляющие изменения, выходя за пределы типичных компьютерных игр.

Недавно ютубер NextGen Dreams опубликовал видео, демонстрирующее Cyberpunk 2077, улучшенный с помощью мода DreamPunk 1.0. Этот комплексный "ремонт" графики включает переработку глобального освещения и погодных условий, настройку тонирования с использованием технологии DaVinci как для SDR, так и для HDR, улучшенную трассировку лучей и трассировку пути. Результат действительно впечатляет, размывая границы между игрой и реальностью, предлагая геймерам свежий и захватывающий опыт.

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В настоящее время Cyberpunk 2077 доступна на различных платформах по всему миру, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.

Cyberpunk 2077 с DLC обещает более 120 часов захватывающего игрового времени и визуально впечатляющий мир для исследования, особенно для геймеров, имеющих высококачественное оборудование, такое как ПК с флагманскими видеокартами RTX 4080 и RTX 4090.