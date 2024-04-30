Первый ранее насчитывал около 700 рабочих мест.

Интеллектуальная деятельность компании Intel в России столкнулась с серьезными трудностями в прошлом году, отражая влияние санкций со стороны США. Доклад аналитической компании Abachy показывает, что операции Intel в России не принесли прибыли, отражая турбулентный глобальный ландшафт, с которым компания сталкивалась в течение года.

Оба российских филиала Intel, а именно Intel AO и Intel Technologies, работали в этом периоде с убытками, подчеркивая более широкие экономические проблемы, с которыми столкнулась компания в регионе. Общий доход компании существенно снизился, упав на 14% до 54,2 млрд долларов в 2023 финансовом году, по сравнению с 63,1 млрд долларов в предыдущем году.

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Intel AO, которая ранее имела 741 сотрудника, сообщила о резком снижении числа работников до одного, в должности директора. Точно так же Intel Technologies, ранее имевшая на счету 47 сотрудников, столкнулась с уменьшением численности персонала до одного сотрудника.

Два года назад Intel приняла меры по постепенному сокращению своей деятельности в России с целью соблюдения новых санкций. Однако компания недавно возобновила некоторую деятельность, такую как предоставление загрузок драйверов на своем российском сайте, ссылаясь на выполнение гарантийных обязательств перед пользователями.

Помимо коммерческих интересов, Россия служила значимым центром для исследований и разработок Intel, что особенно проявлялось в центре в Нижнем Новгороде.