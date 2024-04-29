Температура внутри корпуса, утверждает создатель, вполне приемлемая.

Ютубер с ником Nerdforge представила своё последнее творение: полностью функциональный ПК, интегрированный с кофемолкой и обжарщиком зёрен. Этот гениальный продукт разработан для искушённых пользователей, которые жаждут свежемолотого кофе прямо у своего стола, без прерывания игр.

Проект, реализованный Nerdforgе, представляет собой трудоемкое начинание, на создание которого ушёл месяц. Разработка этого уникального ПК столкнулась с множеством проблем, включая интеграцию сложной системы помола и обжарки кофе, и тщательного внедрения деревянных акцентов как внутри, так и снаружи корпуса.

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Используя монументальный корпус Corsair 1000D в качестве основы, ПК отдаёт приоритет кофейной системе, с компьютерными компонентами. В отличие от стандартных решений на основе капсул, Nerdforge предпочла настраиваемую конфигурацию, разобрав компоненты до основ и интегрировав их с Arduino для точного управления и синхронизации.

Оборудованный процессором Intel i7-14700K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, этот мощный ПК готов к самым требовательным играм и программам.

Критики данной системы опасаются воздействия тепла и влажности, генерируемых кофейной машиной, на внутренние компоненты ПК. Однако Nerdforge, как сообщается, решила эти проблемы, реализовав надежную систему воздушного охлаждения, направляющую горячий воздух в сторону от критически важных компонентов и обеспечивая тем самым оптимальную производительность и долговечность.