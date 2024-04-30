По крайней мере в одноядерной производительности.

Loongson, выдающийся игрок на китайском рынке технологий, на этой неделе вызвал шум в Пекине смелыми утверждениями относительно своей отечественной линейки процессоров. Компания, известная своей архитектурой "Dragon", объявила о значительных успехах в разработке CPU, достигнутых благодаря тщательным внутренним исследованиям без зависимости от сторонних производителей. Этот амбициозный проект позволяет Loongson бросить вызов гигантам индустрии, таким как x86 и Arm.

В ходе объявления вице-президент Loongson Чжан Гэ раскрыл значительные улучшения в производительности процессоров, отметив новый этап в развитии компании.

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Иллюстрируя этот прогресс, Loongson продемонстрировала свои недавно запущенные процессоры 3B6600 и 3B7000. Они имеют восемь ядер LA864, работающих на частоте 3 ГГц, дополненных интегрированной графикой "LG200".

Помимо усовершенствования CPU, Loongson пересмотрела свою интегрированную графическую архитектуру, обещая поддержку OpenGL 4.0, OpenCL 3.0 и введение тензорных ядер INT8 для ускорения рабочих нагрузок ИИ. Интегрированная графика обладает приличной производительностью до 256 GFLOPS.

Прошлый год стал годом запуска микросхемы Loongson 3A6000, четырехъядерного CPU с тактовой частотой 2,5 ГГц. Показатели производительности, проведенные китайским тестовым агентством, позиционируют его конкурентно способным по отношению к четырехъядерным процессорам Intel 10-го поколения от 2020 года. Воспользовавшись архитектурой LoongArch ISA, производной от MIPS, 3В6000 продемонстрировал обнадеживающие показатели в тестах SPEC на однопоточность.

Если утверждения о производительности чипов Loongson окажутся правдивыми, их процессоры могут значительно изменить зависимость Китая от иностранного кремния, включая продукты от Intel, AMD, Arm и NVIDIA.