В однопоточном тесте они набрали одинаковое количество баллов.

Недавняя оценка процессора Zhaoxin KX-7000, чипа x86 из Китая, продемонстрировала значительный прогресс в производительности по сравнению с его предшественниками. Протестированный как в стандартном режиме, так и с разгоном, KX-7000 демонстрирует существенные улучшения, представляя собой привлекательный вариант для внутреннего рынка ПК.

Тони Ю, генеральный директор ASUS в Китае, поделился последней информацией о производительности Zhaoxin KX-7000 на своем официальном канале Bilibili.

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Процессор Zhaoxin KX-7000, выпущенный в конце 2023 года и первоначально поступивший на рынок в первом квартале 2024 года, ориентирован на внутренний рынок Китая. Предварительные оценки показывают уровни производительности, сравнимые с серией процессоров Intel Comet Lake 10-го поколения, использующие усовершенствованную архитектуру Skylake и конкурирующие с архитектурой ядра Zen первого поколения.

Если разобраться в спецификациях, то процессор Zhaoxin KX-7000/8 использует архитектуру x86 Century Avenue с 7-нм техпроцессом. Благодаря 8 ядрам, 8 потокам, 4Mb кэш-памяти L2 на ядро и тактовой частоте, достигающей 3,6 ГГц, KX-7000/8 предлагает надежные возможности обработки.

Прилагаемый кристалл ввода-вывода поддерживает память DDR4-3200 и DDR5-4800 емкостью до 128Gb. Кроме того, встроенный графический процессор, получивший название C1190, поддерживает различные стандарты, включая DX12 и OpenGL 4.6.

Процессоры Zhaoxin KX-7000/8 имеют форм-фактор, напоминающий чипы Intel с разъемом LGA 1700, как по дизайну, так и по встроенному распределителю тепла.