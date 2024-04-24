Глава отдела TikTok в США обещает, что процесс будет долгим.

TikTok, известная по всему миру видеоплатформа, принадлежащая китайской компании ByteDance, готовится к затяжному судебному процессу, поскольку противостоит надвигающемуся законодательству в США, которое грозит запретить работу приложения на его крупнейшем рынке, если ByteDance не согласится отказаться от своей собственности.

Палата представителей Конгресса США недавно одобрила ряд законопроектов по национальной безопасности, включая закон, предусматривающий запрет TikTok на территории страны, если ByteDance не откажется от полного контроля над платформой.

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В ответ на возможное принятие этого законопроекта Майкл Бекерман, глава отдела общественной политики TikTok в США, сообщил сотрудникам компании, что они будут добиваться решения проблемы через судебную систему. Бекерман подчеркнул, что законодательство, по его мнению, ущемляет права 170 миллионов американских пользователей TikTok, ссылаясь на Первую поправку, и заявил, что компания намерена активно противостоять этому закону.

Бекерман сообщил сотрудникам TikTok, что это только начало того, что обещает быть обширным юридическим процессом. Компания планирует созвать общее собрание для своих сотрудников, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в США.

Ранее ByteDance уже использовала судебную систему США, чтобы пресечь попытки запретить TikTok. В прошлом году федеральный судья вмешался, чтобы остановить предложенный Монтаной запрет на приложение, ссылаясь на потенциальные нарушения прав на свободу слова в соответствии с Первой поправкой.