Им всего лишь нужно было закупать серверы, а не отдельные чипы.

Недавние расследования показали, что китайским организациям все ещё доступны графические процессоры NVIDIA, попавшие под санкции. По сообщениям агентства Reuters, несмотря на санкции, китайские университеты и исследовательские институты могли обходить ограничения на высокопроизводительные графические процессоры, приобретая серверы, оснащенные этими мощными чипами.

Изучив тендерные документы, обнаруженные Reuters, выяснилось, что десять крупных китайских организаций получили передовые чипы NVIDIA в период с 20 ноября 2023 года по 28 февраля 2024 года путем приобретения серверов, предварительно оснащенных этими компонентами. Примечательно, что серверные продукты от Dell, Gigabyte и Supermicro, включая попавшие под санкции чипы NVIDIA, были распространены в Китае после расширения эмбарго 17 ноября, что вызвало соответствующие вопросы о тактике обхода санкций.

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В переписке с Reuters компания NVIDIA подтвердила, что тендеры касались продукции, которая уже экспортировалась и была легкодоступна до 17 ноября 2023 года. Кроме того, компания защитила своих партнеров, заявив, что документы не указывают на то, что кто-то из них нарушил правила экспортного контроля.

Помимо проверки NVIDIA, Бюро промышленности и безопасности США продолжает бдительно следить за перемещением чипов, на которые наложены ограничения, и тщательно изучать случаи потенциального обхода санкций.

Последние признаки свидетельствуют о широкой доступности серверов и графических процессоров NVIDIA H100 для китайских потребителей. Однако определить, являются ли эти предложения очисткой существующих запасов, реальным уклонением от санкций или просто мошенническими схемами, по-прежнему сложно.