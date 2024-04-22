Эко-френдли здание назвали просто – "Амбар X".

Компания Xbox недавно сообщила, что британская студия Rare, известная по игре Sea of Thieves, открыла новый офис, в котором особое внимание уделяется экологичности.

Деревянное здание, получившее название "Амбар X", может похвастаться несколькими экологичными особенностями и дизайнерскими решениями, благодаря которым прогнозируемое потребление энергии сократилось на 63%. Работающее исключительно на электричестве, оно использует инновационные методы, такие как конденсат, для минимизации потребления воды, например, для смыва в туалете. Кроме того, на площади 750 квадратных метров установлены солнечные батареи, которые могут компенсировать 138 000 кВт/ч электроэнергии в год, что эквивалентно питанию более 438 000 консолей Series X.

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Крейг Дункан, глава студии Rare, выразил гордость за это начинание, заявив следующее:

"Наш новый амбар является примером передового экологического дизайна. Расширение нашего кампуса с целью создания современной среды, соответствующей целям устойчивого развития Microsoft, принесло нам огромное удовлетворение.

"Амбар X" получил сертификат LEED GOLD, второй по значимости рейтинг в области экологического дизайна, что подчеркивает стремление Microsoft стать углеродно-отрицательной компанией к 2030 году.