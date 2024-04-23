Министр внутренних дел страны назвала это "значительным триумфом контрразведки".

В Германии задержаны три человека, подозреваемые в краже "инновационных технологий военного назначения" в пользу промышленности Китая. Прокуроры назвали имена подозреваемых – Томас Р., Хервиг Ф. и Ина Ф. Власти Германии утверждают, что они сотрудничали с китайскими спецслужбами примерно с июня 2022 года через компанию, расположенную в Дюссельдорфе. Примечательно, что Томас Р, как утверждается, служил агентом сотрудника Министерства государственной безопасности Китая, по сообщениям ABC News.

Эти аресты произошли вскоре после недавнего визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, во время которого он поднял такие острые вопросы, как нарушение прав интеллектуальной собственности и равноправный выход на рынок.

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Прокуроры используют различные правовые нормы, чтобы создать прецедент в отношении подозреваемых. Хотя шпионаж и кража интеллектуальной собственности однозначно незаконны, существуют специальные правила ЕС, регулирующие экспорт товаров двойного назначения – предметов, имеющих как гражданское, так и военное применение. Предполагаемый проступок включает в себя экспорт в Китай лазера военного назначения и потенциальный обмен технологиями, направленными на улучшение характеристик военно-морских судов.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала аресты "значительным триумфом контрразведки". Фезер подчеркнула деликатность и военную эффективность немецких технологий, похищенных китайскими агентами. Сообщается, что на момент задержания подозреваемые вели переговоры с китайскими коллегами о передаче дальнейших исследований, имеющих военное значение.